Zorgen om gaslekken bij werkzaamheden in Maarssen, Stedin gaat regelmatig meten

Er is al veel gebeurd langs de Vecht in Maarssen: de kadewand is hersteld, de Evert Stokbrug is aangepakt en nu is het project bezig met het laatste hoofdstuk: het herbestraten van de weg nadat de riolering is vervangen. "We zijn blij dat we onze kade een beetje terugkrijgen. Het is een puinhoop geweest'', vertelt bewoner van de Schippersgracht Ron Peeters. Toch is Peeters totaal niet tevreden over de werkzaamheden. ''We hebben zes of zeven gaslekken gehad, er zijn mensen onwel geworden in hun huis en ook zijn we al twee keer geëvacueerd door de brandweer.''