Bijzondere banenmarkt in de Galgenwaard

Stacey de Rijk (19) is een van de werkzoekenden die vandaag op Scoor je Talent was. Stacey heeft één droom, en dat is werken bij een kinderopvang. Maar doordat ze Gilles de la Tourette heeft – wat Stacey ziet als een uitdaging, niet als een beperking - wordt het haar lastig gemaakt om een baan te vinden. Ondanks de grote vraag naar banen in deze sector, zoekt haar begeleider al een jaar lang naar een werkplek. Stacey zou het graag anders zien. "Dat werkgevers meer begrip hebben voor mensen zoals ik. Als mensen meer tijd nodig hebben dan moeten ze dat ons ook gunnen, omdat wij net zo goed zijn als mensen zonder een beperking."