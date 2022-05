Utrechters minder hoopvol over toekomst, ondanks economische groei

Jongeren geven aan het meeste last van discriminatie te hebben. Ook inwoners met een lichamelijke of psychische beperking, inwoners die precies of slecht kunnen leven van hun inkomen en inwoners met een havo-, vwo- of mbo-opleiding ervaren vaker discriminatie dan gemiddeld. De vaakst genoemde reden voor discriminatie is huidskleur, etniciteit of afkomst. Discriminatie komt het vaakst voor op straat en op werk, stage of tijdens een sollicitatie.