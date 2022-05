Twee personen onwel na lekken giftige stof uit vrachtwagen in Amersfoort

Als aluminiumfosfide in aanraking komt met water ontstaat er een gevaarlijk gas, genaamd fosfine. Dit hebben de slachtoffers mogelijk ingeademd. Volgens de VRU is de stof die binnen in de supermarkt was door het RIVM meegenomen voor onderzoek in het laboratorium. De rest van het spul dat buiten was is weggespoeld met een ruime hoeveelheid water. Dat levert volgens de woordvoerder geen gevaar op voor de omgeving, omdat die ruim was afgezet.