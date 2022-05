DENK-leider Azarkan meldde belang in Utrechts restaurant niet expliciet

In de gedragsregels voor Kamerleden staat ook een 'vuistregel' beschreven, die voorschrijft dat een belang moet worden geregistreerd "als een willekeurige toeschouwer zonder veel omwegen zou kunnen denken dat een bepaalde private omstandigheid van een lid van invloed is op diens stellingname in een publiek vraagstuk". Zo heeft Azarkan tijdens de coronacrisis gedebatteerd over het al dan niet sluiten of openen van horecazaken. Ook sprak hij over overheidssteun aan ondernemers, die ook voor een groot deel terecht kwam bij de hard getroffen horecasector.