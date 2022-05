'Collegeformaties veel trager dan in 2018'

PROVINCIE UTRECHT - Het formeren van een nieuw college in gemeenten verloopt aanzienlijk trager dan na eerdere raadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC in samenwerking met de Vereniging van Griffiers. Vorige week had ongeveer een op de drie gemeenten in Nederland een nieuw bestuur, in 2018 was dat op hetzelfde moment nog ruim driekwart. In 2014 was het zelfs bijna 90 procent.