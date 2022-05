Verwaarloosd en niet meer te redden: 14 historische perenbomen in Leidsche Rijn gekapt

De stabiliteit is slecht doordat de wortels weggerot zijn. Ouderdom is volgens de gemeente belangrijkste oorzaak, maar ook onder meer wateroverlast en maaischade. Fruitproductie, zoals de vrijwilligersgroep graag weer wilde, is niet meer mogelijk met de huidige bomen. De verwachting is dat de meeste bomen nog enkele jaren tot maximaal vijftien jaar kunnen blijven staan, maar ze zullen niet meer goed in blad en bloei komen.