‘De sluiting van basisschool Goejanverwelle in Hekendorp is echt een gamechanger voor het dorp’

Na twee uur was de bijeenkomst ten einde. Van der Horst kijkt tevreden terug op de avond. Ja, er was verdriet en ja, er was boosheid. Maar wat Van der Horst vooral aan de avond heeft overgehouden is strijdbaarheid. De situatie is hoe hij is maar de kinnen staan nog steeds omhoog. Er moet wat van de toekomst gemaakt worden. En ook Patty heeft die strijdbaarheid gezien. “We blijven toch altijd positief. Want dat is óók de kracht van Hekendorp.”