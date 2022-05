Grote schenking voor Centraal Museum in Utrecht: 'Betekenis van dit cadeau is groot'

"De betekenis van dit cadeau is op meerdere fronten groot", reageert artistiek directeur Bart Rutten van het Centraal Museum. "We zien het als een enorme verrijking van onze collectie. Tegelijkertijd laat het ook zien dat het museum echt van de stad is en wordt ondersteund door de omgeving." Binnenkort worden al enkele unieke aankopen bekendgemaakt. Die zullen ook te zien zijn in het museum tijdens de tentoonstelling De Gezonde stad.