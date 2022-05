Renovatieherrie drijft bewoners zorgflat Utrecht tot wanhoop: 'Heb huilend door de gangen gelopen'

Vorig jaar is de renovatie van start gegaan. Dat er een verbouwing zou komen was bij de bewoners bekend. "Maar dat de herrie zo erg was hadden we niet verwacht", vertelt Theo Kieft. Hij en zijn vrouw Corrie wonen op de eerste verdieping en ervaren erg veel last van de verbouwing. Kieft kan zich met moeite verstaanbaar maken. Het boren klinkt hard in de woonkamer. "Ik heb van de week echt zitten huilen, vanwege de herrie. Ik zag het niet meer zitten.”