'Dauwtrappen? Dan lig ik nog in bed!' Heb jij deze Hemelvaart-traditie wel eens gedaan?

Had je ook zo’n 'o ja'-gevoel bij het woord dauwtrappen? Dan moet ‘luilakken’ helemaal bekend voorkomen, zegt traditiedeskundige Ineke Strouken. Luilakken werd zelfs in de 16e eeuw al in de bronnen beschreven.

"Dat is ook weer zo’n voorjaarsfeest. Dat gebeurt de zaterdag voor Pinksteren. Maar het was veel negatiever dan het ‘gezellige’ dauwtrappen. Als luilak werd je gestraft dat je nog op bed lag en niet hard aan het werk was. Dat deed je door veel geluid te maken, bijvoorbeeld door blikjes achter je fiets te hangen. Of iemand werd door de straten gesleept om te laten zien hoe lui diegene was. Hoor je over een tijdje dus weer herrie door de straat komen, weet je waar dat zijn oorsprong had."