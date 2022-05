Machinisten-droom van Bjarn (9) komt uit: hij leerde vandaag een trein besturen

"Toen ik heel klein was wist ik al dat ik machinist wilde worden", vertelt Bjarn. Inmiddels zit hij op de middelbare school, maar het besturen van een trein is nog altijd zijn droom. Volgens zijn moeder is hij helemaal gek van treinen. "Regelmatig staat hij op het station te filmen en we reizen door heel Nederland met de trein, zodat hij er zo veel mogelijk kan zien. Bjarn is pas écht gelukkig als hij iets met treinen kan doen", vertelt zijn moeder.