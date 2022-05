Provincie wil fors investeren in wonen, natuur en mobiliteit

Extra geld is volgens gedeputeerde Robert Strijk nodig omdat de provincie groeit en de komende jaren zal blijven groeien. De verwachting is dat in 2050 een kwart meer mensen in Utrecht wonen. "Om al die mensen op een fijne manier in onze regio te laten wonen, werken en recreëren, zijn er veel extra woningen en banen nodig en moet er geïnvesteerd worden in duurzame bereikbaarheid."