Een lokaal referendum en tien jaar extra voor de klimaatdoelen: dit zijn de plannen van De Ronde Venen

Kroon, die tot volgende week wethouder wonen is, is teleurgesteld. Hij zegt dat één van de speerpunten die hij had ingediend was dat elk bouwproject ten minste 30% betaalbare koopwoningen bevat. In het akkoord is het bij de huidige 15% gebleven. Kroon noemt dat een gemiste kans. “De enige die hier de dupe van is, is onze inwoner. Dat is echt treurig.”