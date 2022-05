Opmerkelijke vondst in Oudewater: criminelen verstoppen grote hoeveelheden heroïne in pallets met bakstenen

"Een heel gek verhaal", zo noemt een politiewoordvoerder de manier waarop de drugs zijn verstopt. In zeker 108 bakstenen zitten zakjes met daarin een stof die zeer waarschijnlijk heroïne is. "We hebben een aantal van die bakstenen opengemaakt en stuitten toen op de zakjes." De politie gaat het spul nog onderzoeken en dan moet uitwijzen of het inderdaad om heroïne gaat, zoals de politie sterk vermoedt.