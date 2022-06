Natuurlijk Zoëy: 'Rupsen, het is allemaal vogelvoer'.

Jurriën van Deijck is ecoloog bij De Vlinderstichting en neemt Eddy mee naar het terrein van vliegbasis Soesterberg. Een open gebied waar veel rupsen en vlinders leven. Mensen zien rupsen vaak pas als ze recht voor hun neus over de grond kruipen of aan een zijden draadje door de lucht zweven. Van Deijck: "Maar als je weet waar je moet kijken, zie je ze opeens veel vaker! Zo zitten ze vaak tussen twee vastgeplakte blaadjes of hebben ze een blad opgerold om in te schuilen. Ga maar eens voor een eik of een wilg staan, dan valt het meteen op."