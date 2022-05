Marieke (44) doet mee aan 80 km lange Kennedymars: 'Alle vogels ga ik gedag zeggen'

De Kennedymars is een onderdeel van de Vierdaagse van Alblasserwaard, waar vaker wandeltochten worden georganiseerd. De mars komt uit de Verenigde Staten en is vernoemd naar de oud-president John F. Kennedy. Hij deed ooit de uitspraak dat de militairen van nu geen 50 mijl meer kunnen lopen in 20 uur, hij vond ze heel lui. De broer van de oud-president is dit vervolgens op gaan pakken om te laten zien dat dit wel kon. Dat was de aanleiding om de mars op meerdere plekken in de VS te organiseren. Vervolgens is het overgewaaid naar Europa.