Van boskip tot paardenbloem: levert koken uit moestuin restaurant 't Klooster een Michelinster op?

WIJK BIJ DUURSTEDE - Voor veel restaurants in de provincie is het een spannende week, want maandag worden de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Roy Schipper (30) en Rik Veen (25), chefs van restaurant ’t Klooster in Wijk bij Duurstede, zijn voor het eerst uitgenodigd voor de ceremonie in Amsterdam. “We zijn nog maar twee jaar bezig, dus we verwachten eigenlijk nog geen ster. Misschien krijgen we een plaatsje in de gids, maar als we ‘m ooit krijgen zou dat natuurlijk een enorme waardering zijn voor wat we hier doen.”