Voorlopig geen nieuw gemeentebestuur in Amersfoort, maar gepraat wordt er volop: 'Het gaat om een zorgvuldig proces'

"Het werk als formateur is soms uitdagend". Met die vaststelling, waar een cynische ondertoon in doorklinkt, heet Patricia Seitzinger vanmorgen Amersfoorters welkom in buurthuis De Neng in Hoogland. Seitzinger, die lid is van GroenLinks, begeleidt de coalitiebesprekingen. Na het nieuws van gisteren dat Amersfoort2014 uit die onderhandelingen stapt, vindt vandaag in het buurthuis een gepland stadsgesprek plaats. Bedoeld om inwoners van Amersfoort meer te betrekken bij beleidsvorming.