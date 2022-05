Leon Mazairac wil met Karel 5 én Utrecht voor de culinaire top gaan: 'Een ster zou wel weer vet zijn'

Aan de chef's table in de keuken laat souschef Jente van Capelle (26) het 'Bouquet Leon Mazairac' zien, een gerecht dat het hele jaar op de kaart staat. De souschef is complementair aan Mazairac. Waar Mazairac continu associeert en een nieuwe zin begint voor hij de vorige heeft afgemaakt is Van Capelle bedachtzamer. Mazairac de letterlijk grote chef met de borst vooruit, Van Capelle de kooknerd, in de meest positieve zin. "Hij is helemaal lijp", zal Mazairac later zeggen. Dan is de sous-chef weer op een reisje geweest naar de beste sterrenzaken of juist een onontdekt dorpsrestaurant ergens in Spanje.