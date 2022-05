Prijsgrens opkoopbescherming in Utrecht omhoog van 440.000 naar 487.000

Utrecht en Amersfoort waren de eerste gemeentes in de provincie die de opkoopbescherming invoerden. Inmiddels overweegt het overgrote deel van de gemeentes in de regio de opkoopbescherming in te voeren, of zijn ze daar zelfs al mee bezig. Bijvoorbeeld omdat ze zelf last hebben van beleggers, of omdat ze vrezen voor een waterbedeffect door de invoering van de regeling bij buurgemeenten.