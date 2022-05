Amersfoorts toeristentreintje haalt ouderen verzorgingshuizen uit: 'Ik wil nog een keer'

"Ja komt u maar. Zet maar voorzichtig uw voet op deze trede." Met veel aandacht en geduld wordt een van de bewoners van verzorgingshuis De Plataan het rode treintje in geholpen. Twee wagonnetjes verderop wordt al gezongen: "..'k zag twee beren broodjes smeren, oh dat was een wonder." Het tovert een glimlach op het gezicht van Johan Bogers, een van de initiatiefnemers van de rondrit.