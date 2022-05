In Bunschoten is dit weekend de Zuidwal-wedstrijd. Tientallen vissersschepen varen een rondje in het Eemmeer. Er staat flinke wind, maar volgens een medewerker van watersportvereniging De Eendracht is het verantwoord om het water op te gaan. "Zo'n skûtsje is relatief klein en slaat sneller om dan een grote botter."