De ethische dilemma's van de 3D-printer: technologie levert je nieuwe heup maar ook wapens

In een vitrine liggen wat voorbeelden van wat er geprint kan worden. Stukken schedel, een knie, een gebit, maar ook een stuk van een been. "Dat was voor een patiënt die een nieuwe knieprothese nodig had. Hij was al door twee artsen afgewezen en kreeg te horen dat het been geamputeerd moest worden. Toen kregen wij het verzoek of we iets konden maken dat specifiek voor deze patiënt is. Met dit implantaat konden we uiteindelijk dat been behouden." Voor Willemsen is de techniek dan ook zeker een zegen.