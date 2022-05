Coalitiebesprekingen Amersfoort lopen stuk op westelijke rondweg: 'Ben er kapot van'

"De weg is ons letterlijk in de weg komen te staan", zegt Fousert, die van tevoren al vreesde dat de westelijke rondweg voor problemen kon zorgen: "Wij hebben duidelijk voor ogen dat er wat ons betreft zo snel mogelijk gestopt wordt met de aanbesteding van het huidige plan en we hebben daarom vanaf het begin aangegeven zo snel mogelijk over de rondweg te willen praten, want we zagen dat als de grootste hobbel om tot een akkoord te komen, maar toch werd besloten het eerst over andere thema's te hebben."