Utrechtse oppositie verbaasd over nieuwe gemeentelijke vrachtwagens op fossiele brandstof

UTRECHT - In de Utrechtse politiek is verbaasd gereageerd op de aanschaf door de gemeente Utrecht van tien nieuwe vuilnisauto’s. Deze Iveco S-Way rijden op CNG, dat is samengeperst aardgas, wat een fossiele brandstof is. Recent zijn tien van deze vrachtwagens door Stadswerken in gebruik genomen voor de inzameling van huisvuil. De gemeente Utrecht heeft in 2017 met de logistieke sector afgesproken dat in 2025 de Utrechtse milieuzone uitstootvrij is. De VVD en de Partij voor de Dieren vinden het vreemd dat Utrecht dan zelf geen elektrische vrachtwagens koopt.