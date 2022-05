Ruim 40 boetes uitgedeeld bij controles recreatievaart

"Op het water gelden, net als op de weg, regels", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Die zijn bedoeld om de veiligheid op het water te waarborgen. We willen dat iedereen fijn kan varen en watersporten, én weer veilig thuiskomt. Door watersporters hierop te wijzen hopen we dat ze zich bewuster worden van hun gedrag op het water. Die boetes zijn dus niet het doel op zich. Het feit dat we het er nu met z’n allen over hebben wel."