Catharijneconvent opent tentoonstelling over Adrianus: de enige Utrechtse paus ooit

Hij deed zijn best om het bestuur van de kerk, de curie die druk bezig was met machtspolitiek, aan te pakken. In 1523 maakte hij ook zelfs publiekelijk excuses tijdens een bijeenkomst in Neurenberg, waarbij hij erkende dat de uit de hand gelopen situatie de eigen schuld was van de kerk. Hij liet er een tekst verschijnen waarin hij volgens Veldman zelfs schreef dat het wangedrag was "ingekankerd".