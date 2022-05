Boulderen is meer dan alleen klimmen: 'Het is ook puzzelen'

Roos laat het zien en klimt een rode route. Ze kiest een kleur die past bij haar niveau. Donkergroen is voor de beginnelingen en een rode route is voor gevorderden. En wie denkt dat je rustig onderaan een blokje uitzoekt om vast te pakken en verder te klimmen heeft het mis. Roos rent naar de muur en springt omhoog. Intussen kijkt ze goed naar waar de blokken hangen en heeft ze het hoogste punt na even klimmen alweer bereikt. "Je voelt je als een kind dat aan het klimmen is. Het is een puzzel waar je moet uitzoeken hoe de route precies gaat en hoe je je lichaam positioneert om de route ook te halen."