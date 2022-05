Coalitieakkoord in Baarn, ambtenaren gaan nu rekenen

BAARN - Ook in Baarn heeft een deel van de gemeenteraad een coalitieakkoord bereikt. Lokale partij VoorBaarn heeft met GroenLinks, PvdA en D66 overeenstemming over de samenwerking voor de komende vier jaar. Over de inhoud is nog niets bekend gemaakt en het benoemen van nieuwe wethouders laat nog drie weken op zich wachten.