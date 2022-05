'Ome Willem' vereerd door vermeldingen in Dikke Van Dale

Utrecht - Zanger, drummer en presentator Edwin Rutten is "buitengewoon vereerd" dat termen die hij veertig jaar terug verzon in zijn programma De Film van Ome Willem nu in de Dikke Van Dale belanden. Dat laat de 79-jarige televisiecoryfee weten in reactie op het nieuws dat de uitdrukkingen 'joepie de poepie' en 'grote grijze geitenbreier' een plekje in het woordenboek krijgen. Ze worden volgens de Utrechtse uitgever van de Van Dale nog altijd massaal gebruikt.