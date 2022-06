In 900 jaar werd Utrecht gemaakt door nieuwkomers

Vele groepen nieuwkomers wisten in hun tijd een stempel te drukken op de stad en een blijvende invloedssfeer achter te laten. In negen eeuwen tijd hebben zij Utrecht gevormd. "Maar het hangt ook van geluk aan elkaar. Als Nederland na het bombardement van Rotterdam niet was gecapituleerd, dan was Utrecht de volgende stad geweest die was platgebombardeerd. Dan hadden wij nu geen historische binnenstad gehad", zegt Van Vliet. "Mijn ouders woonden allebei in de binnenstad", zegt Van Santen. "Dus dan was ik er misschien niet eens geweest."