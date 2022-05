Baarns bosbad te koud, poort blijft voorlopig dicht

Het buitenzwemseizoen in de bossen bij Baarn is sinds twee weken geopend, maar gisteren en vandaag ligt het bad er verlaten bij. Volgens de Gooi- en Eemlander wordt er op zijn vroegst woensdag pas weer gezwommen. Adrie van de Meij van het stichtingsbestuur zegt in de krant dat het weer van de afgelopen weken de oorzaak is. "Wat we 's nachts aan warmte kwijtraken, krijgen we er overdag niet meer bij. 's Nachts zakt de watertemperatuur van het water 4 tot 5 graden en overdag komt er maar 2 tot 3 graden bij."