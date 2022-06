900 portretten van Utrechters: 'Sommige mensen moesten echt een drempel over'

Op 11 maart 1970 kwam Ahmed vanuit Marokko naar Nederland en vestigde zich meteen in Utrecht. "In deze stad heb ik mij ontwikkeld". Eerst werkte hij in de fabriek en na een paar maanden begon Ahmed met studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Deze studie financierde hij met zijn eigen rijschool. Daarna werd hij onder meer docent en vertaler. Tijdens zijn studententijd was Ahmed een van de oprichters van studentendiscotheek Woolloomooloo aan het Janskerkhof. "Merci Utrecht. Je bent en blijft mijn favoriete stad."