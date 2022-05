Restauratie Gezicht op Amersfoort klaar, schilderij weer te zien in Museum Flehite

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de restauratie van het schilderij. "De restauratie van het monumentale stadsgezicht is in april 2021 gestart met fotografisch (röntgen en infrarood) en microscopisch onderzoek", zegt Onno Maurer, directeur van Museum Flehite. Tijdens deze restauratie is het doek grondig gereinigd en zijn er nieuwe vernislagen en retouches aangebracht. "Het schilderij straalt nu in optima forma", laat de museumdirecteur weten. Flehite heeft het 'Gezicht op Amersfoort' sinds 2001 in langdurige bruikleen van de gemeente Amersfoort.