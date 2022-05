Evofenedex: ‘Fossiele vuilnisauto’s klap in het gezicht van ondernemers’

Vorige week berichtte RTV Utrecht over de aanschaf van tien nieuwe vuilnisauto’s in Utrecht. De laatste van die tien is vorige week in gebruik genomen. Deze Iveco S-Way rijden op CNG; dat is aardgas onder hoge druk. CNG is een fossiele brandstof. Volgens de gemeente waren er ten tijde van de aanschaf nog geen goede elektrische alternatieven beschikbaar. Dat de wagens nu pas op de weg verschijnen, heeft dan weer te maken met dat de levering vertraagd was, betoogde de gemeente.