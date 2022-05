Waren Nieuwegeiners grootleveranciers voor professionele hennepteelt? 'Wij hebben niets illegaals gedaan'

Op 9 oktober 2018 waren er grootscheepse invallen van de politie bij twee bedrijfspanden op de Ravenswade in Nieuwegein. Het ging om de growshop Het Groeipaleis en de groothandel HGP. De groothandel was volgens de politie met een omzet van 25 tot 30 miljoen euro per jaar destijds de grootste van Nederland. De producten werden in heel Europa verkocht, maar ook in de Verenigde Staten en Israël.