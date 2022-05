Boer Robert uit Wilnis laat koeien tijdens demonstratie toch naar buiten: 'Zij mogen niet de dupe zijn'

Hij blijft in elk geval boeren. Want zich laten uitkopen? Daarvoor vindt hij het werk veel te leuk. Toch hoopt hij dat er iets veranderd in het stikstofbeleid. "Het is een moeras waar de overheid nu inzit. Ze dachten het met een som geld te gaan oplossen, maar dat wordt gewoon weggegooid geld." Als het aan Robert ligt gaan de stikstofplannen terug naar Brussel. "Over tien jaar zegt de bevolking: wat hebben ze toen gedaan? Dat weet ik zeker."