Met bokkenballen en runderharten verdient restaurant Hèron een groene Michelinster

En het restaurant gooit ook zo min mogelijk weg. Met de bladeren van de meiraapjes wordt bijvoorbeeld een jus gemaakt, met het sap van de oesters een bouillon. Hij wijst naar een glazen pot waarin besjes in vocht drijven. "De kruisbessen plukken we nu in het wild en zetten we dan op zout. Anders hebben we van de winter niks. Dus we kijken heel ver vooruit, dat maakt het denk ik duurzaam."