Scholierenbond LAKS krijgt recordaantal klachten over examens

D66 stelde onlangs Kamervragen over de kwestie. Onderwijsminister Dennis Wiersma liet daarop weten het "erg vervelend" voor de leerlingen te vinden omdat hij snapt "dat het voor hen belangrijk is om te weten welk resultaat is behaald voor het centraal schriftelijk examen voordat de mondelinge examens starten". Volgens Wiersma is het onderwerp opgenomen in de zogenoemde 'verbeteragenda staatsexamen' en wordt bekeken of in de toekomst bijvoorbeeld de planning kan worden aangepast.