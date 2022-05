Studenten nog altijd positief over opleiding, ondanks coronamaatregelen

Utrecht - Studenten zijn vrijwel even positief over hun opleiding als een jaar geleden, stelt stichting Studiekeuze123 op basis van de Nationale Studenten Enquête. 71 procent van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs zegt tevreden of zeer tevreden te zijn met zijn of haar opleiding. Zowel dit studiejaar als het vorige hadden studenten te maken met beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie, zoals digitaal onderwijs.