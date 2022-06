Heimwee naar verdwenen Utrechtse scholen: 'Vrienden voor het leven gemaakt op College Blaucapel'

Utrecht - Jarenlang liep je er dagelijks rond: de middelbare school. Voor de één een prachtige tijd, voor de ander een verschrikking, maar onvergetelijk was het zeker. Voor veel Utrechters is nostalgisch omzien lastig, want tal van scholen zijn er niet meer. Ze gingen de afgelopen decennia ten onder in de veranderende stad en het vernieuwde onderwijslandschap. Het Niels Stensen College, het Thorbecke, College De Klop: het is slechts een kleine greep uit de Utrechtse scholen van weleer. Vandaag blikken we terug op College Blaucapel, dat tussen 1965 en 2005 tienduizenden kinderen door de vormende jaren loodst. Zonde dat de school er niet meer is, zeggen oud-leerlingen. "Het was een warm bad."