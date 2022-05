LSVb wil ook compensatie van hogere energiekosten voor studenten

De impact van de forse rekeningen voor gas en licht is voor iedereen groot, zei LSVb-voorzitter Ama Boahene vanmorgen op Radio M Utrecht, maar zeker studenten merken het verschil. "We krijgen berichten van studenten die gemiddeld 50 tot 80 euro per maand extra moeten betalen, sommigen zelfs nog meer. Dat is veel, wanneer je toch al een beperkt budget hebt."