D-day voor nieuwe Utrechtse coalitie: akkoord gepresenteerd

Het waren opmerkelijke uitslagen op 16 maart bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. De drie zittende coalitiepartijen verloren. GroenLinks ging van 12 naar 9 zetels en D66 van 10 naar 8 zetels. De ChristenUnie bleef in zetels gelijk, maar verloor in absolute aantallen ook stemmen. Ook opmerkelijk was het grote aantal partijen dat één of meer zetels veroverden. De grootste winnaar was Volt, die van niets op drie zetels kwam. Ook EénUtrecht en Bij1 hebben sindsdien een zetel. Naast Volt, wonnen ook het CDA, PvdA en Student & Starter.