Na meerdere pogingen is Skûtsje De Bunschoter weer boven water

Vrijdagmiddag mislukte een eerste poging het schip weer te laten drijven. En ook zaterdag lukte het een berger niet het schip in een natuurlijke houding te krijgen. Berger HEBO Maritiem uit Rotterdam had vandaag meer geluk. Met veel groter materieel kregen zij het schip wel drijvend. Hoe groot de schade aan het schip is, is nog onduidelijk.