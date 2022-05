Amersfoortse Nachtwacht verwondert de bezoekers van Museum Flehite: 'Wij zijn er speciaal voor gekomen'

Mathias Withoos schilderde Amersfoort in de 17e eeuw. Het doek is een panorama van 207,5 x 427,5 cm. De restauratie was dan ook nogal een uitdaging. "Tienduizenden euro's kost zoiets", vertelt directeur Onno Maurer. "Maar dat was niet het enige. Het is technisch ingewikkeld om zo'n groot schilderij te restaureren. Je hebt er een heel groot atelier voor nodig." Uiteindelijk kreeg Gezicht op Amersfoort de metamorfose die het al zo lang verdiende, in CollectieCentrum Nederland. In dat depot huist onder meer een deel van de collectie van het Rijksmuseum, maar er zijn ook grote ateliers waar het grote doek in paste.