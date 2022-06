Kensington op de Dom, rappende kinderen en taart in de stad: zo viert Utrecht vandaag haar 900ste verjaardag

Een nieuw hoogtepunt in een toch al bijzonder jaar, zegt Kensington-gitarist Casper Starreveld. "In onze eigen stad, spelen boven op de iconische Dom, terwijl het door de hele stad te horen en te zien is. Het zal een onvergetelijke show worden, met sowieso het beste uitzicht ooit. We zijn trots dat we een heel klein onderdeeltje zijn van de 900-jarige melodie van onze prachtige stad.”