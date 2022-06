Podcast Paleis Lofen: De lange campagne om het paleis zichtbaar te maken

Van Lofen zelf was al eeuwenlang niets te zien, omdat het helemaal ingebouwd was. Met een paar stagiaires speurde Kipp vanaf 1978 naar samenhang en achtergronden. Het onderzoek kwam tot stilstand door andere prioriteiten. De nieuwe wethouder Willem van Willigenburg trok het weer op gang in 1980. In die tijd voegde Theo van Wijk zich erbij. Van Kipp had hij ook gehoord over een metalen plaat op de binnenplaats van de oude muziekschool. Het jongensboek opende zich. Acht jaar later kreeg hij een sleutel te pakken, daalde af in een keldertje en zag de noordmuur van de Romeinse vesting.