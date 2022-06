Medewerker 'met hesje' jatte geld uit puin na gasexplosie in Bilthoven

Agenten hebben daarna een tijdje van een afstand naar de werkzaamheden gekeken. Het viel hen op dat de man in het oranje hesje geregeld schichtig om zich heen keek. Toen agenten hem later aanspraken, gaf de verdachte toe dat hij meerdere briefjes van 50 euro (totaal 355 euro) uit het puin had gehaald en in zijn zak had gedaan. In totaal had de man 355 euro aan contant weggenomen. De man is aangehouden voor diefstal.