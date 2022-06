Podcast Paleis Lofen: De lange campagne om het paleis zichtbaar te maken

Zo werden kerk en staat in Utrecht naast elkaar versteend. Lofen was een palts, zoals er in Duitsland veel werden gebouwd. De keizers hadden ze nodig op hun vele bestuurlijke reizen door hun immense rijk. Van Vliet: 'In Nederland is Paleis Lofen iets unieks. We weten niet precies wanneer het gebouwd is, zo rond 1030, 1040. De keizer deed op hoogtijdagen bisschopssteden aan. Hij had allemaal vriendjes benoemd als bisschop. Dat was in Utrecht ook zo.'